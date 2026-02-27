Tram deragliato a Milano un morto e diversi feriti | gli aggiornamenti in diretta

Un tram è uscito dai binari nel pomeriggio di oggi a Milano, provocando un incidente che ha causato un morto e circa venti feriti. L'episodio si è verificato nel centro della città e ha attirato subito l'attenzione delle autorità. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione.

Milano, 27 febbraio 2026 – Un tram è deragliato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio a Milano: pesante il bilancio, un morto e una ventina di feriti. E’ accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto, con il tram della linea 9 che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il mezzo è deragliato, investendo alcune persone e finendo la sua corsa fuori dai binari, contro un negozio. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e i vigili del fuoco, dato che alcune persone sono rimaste incastrate sotto il tram. Secondo alcune testimonianze, il tram stava procedendo dritto verso Porta Venezia quando all'improvviso ha sobbalzato e ha deviato verso sinistra, sganciandosi dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

