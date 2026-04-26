Governo Meloni la premier condanna gli scontri del 25 aprile ma non cita i feriti dell'Anpi Pd | Vergognati | news in diretta
Il governo guidato dalla premier ha condannato gli scontri verificatisi il 25 aprile, senza fare riferimento ai feriti registrati tra i membri dell'Anpi. Nel frattempo, il Partito Democratico ha commentato con durezza le dichiarazioni della premier, chiedendo un ripensamento. Le notizie più recenti riguardano l’approvazione del decreto sicurezza e le manifestazioni per il 25 aprile, con aggiornamenti sulla situazione politica e gli eventi in corso.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo dopo l'approvazione del dl Sicurezza e le celebrazioni de 25 aprile. Polemica per il post della premier sugli scontri di piazza. Orfini (Pd): "Ti dimentichi degli spari contro l'Anpi? Ma non ti vergogni?".🔗 Leggi su Fanpage.it
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