Governo Meloni la premier condanna gli scontri del 25 aprile ma non cita i feriti dell'Anpi Pd | Vergognati | news in diretta

Il governo guidato dalla premier ha condannato gli scontri verificatisi il 25 aprile, senza fare riferimento ai feriti registrati tra i membri dell'Anpi. Nel frattempo, il Partito Democratico ha commentato con durezza le dichiarazioni della premier, chiedendo un ripensamento. Le notizie più recenti riguardano l’approvazione del decreto sicurezza e le manifestazioni per il 25 aprile, con aggiornamenti sulla situazione politica e gli eventi in corso.