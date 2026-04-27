Dott Vitali | Non è escluso che Modric torni in campo prima Con una maschera può rientrare in 7 10 giorni

Il Dottor Vitali ha annunciato che Luka Modric potrebbe tornare in campo prima del previsto, ipotizzando un rientro tra sette e dieci giorni utilizzando una maschera protettiva. La possibilità di un recupero più rapido ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando la natura dell’infortunio e le tempistiche indicate dal medico. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulla gravità del problema.

La notizia più preoccupante del giorno in casa Milan riguarda senza dubbio l'infortunio di Luka Modric. Il centrocampista croato si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la frattura dello zigomo sinistro, rimediata nello scontro con Locatelli durante il match contro la Juventus. L'operazione è perfettamente riuscita, come sottolineato dal club rossonero nel comunicato ufficiale. Nonostante ciò, la stagione dell'ex Real Madrid sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Il classe 1985, arrivato a Milano a parametro zero la scorsa estate, seguirà un programma di riabilitazione mirata che gli permetterà di essere a disposizione della Croazia in vista dei Mondiali.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Dott. Vitali: “Non è escluso che Modric torni in campo prima. Con una maschera può rientrare in 7/10 giorni” Notizie correlate TS – ecco quando può rientrare in campo, il comunicato ufficiale2026-03-16 16:17:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS: L’Inter perde Henrikh Mkhitaryan. L’Italia ha presentato le maglie per i Mondiali che non giocherà 10 giorni prima del match con la BosniaL'Italia ha presentato le nuove maglie Adidas per i Mondiali 2026 pochi giorni prima del ko con la Bosnia: la beffa commerciale dopo l'eliminazione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano — Italiano; Coppa Italia: Sarri: Una partita non cambia la stagione Video; Rapporto One Health Campus Bio-Medico: Periferie vitali nuova frontiera; Il 61% degli italiani è abbastanza soddisfatto del luogo in cui vive. Il 30% sceglierebbe di vivere in una periferia ben servita. Infortunio Vlahovic, il dott. Vitali avverte: Il rischio recidiva è molto altoLa Juventus fa i conti con l'infortunio di Dusan Vlahovic, che ha riportato una lesione di alto grado alla giunzione muscolo-tendinea all'adduttore lungo di sinistra. Si profila per lui uno stop lungo ... m.tuttomercatoweb.com Infortunio Lautaro, il dott. Vitali del San Raffaele: Il problema sono le recidive. Lo stop consigliatoIl dottor Matteo Vitali, ortopedico dell'ospedale San Raffaele di Milano, spiega per Sport Mediaset il genere di problema accusato da Lautaro Martinez: Si intende un affaticamento delle fibre muscola ... msn.com La psicologa dott.ssa Bigazzi consegna un verdetto duro alla nostra lettrice: “Lei è piena; di rabbia, di domande, di immagini che non riesce a togliersi dalla testa. E questa pienezza non le permette di fare spazio a niente altro: né al dialogo, né al perdono, né - facebook.com facebook Infortunio #Modric, il dott. #Vitali: «La frattura dello zigomo non è frequente nel calcio. Con una maschera Modric può tornare…» #milanpress x.com