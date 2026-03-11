Il centrocampista croato sta considerando un possibile prolungamento di contratto con il club, che mira a trattenere il giocatore per la prossima stagione. La squadra e il club hanno avviato discussioni per convincerlo a rimanere, anche in vista delle competizioni europee. Luka Modric sta valutando l’offerta, mentre il Pallone d’oro del passato viene utilizzato come elemento di richiamo nella trattativa.

Tra Modric e il Milan è amore. Verrebbe da dire a prima vista perché il fuoriclasse croato fin dalle prime settimane non ha mai nascosto di trovarsi bene a Milano e con addosso la maglia rossonera. Il sentimento però è lievitato nel corso dei mesi e, se casa sua resterà sempre Zara e Madrid è la città che lo consacrato e dove è rimasto per tredici anni, il capoluogo lombardo lo ha "adottato" e i tifosi rossoneri lo coccolano, giorno dopo giorno. Ecco perché il numero 14 ha deciso di sdebitarsi: nella seconda metà di marzo il Pallone d'oro che ha vinto nel 2018 e che custodiva a Madrid sarà esposto nel Museo Mondo Milan, a Casa Milan. Un omaggio "significativo" al popolo del Diavolo e forse anche.

© Gazzetta.it - Modric-Milan, è amore. E Luka è tentato di restare per la Champions

