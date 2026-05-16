Modric in soccorso del Milan | si ripresenta con la maschera e potrebbe giocare contro il Genoa

Un giocatore noto si è presentato di nuovo in campo con la maschera al volto, dopo un infortunio risalente a qualche tempo fa. L’atleta, che aveva già subito un intervento, potrebbe essere schierato per la prossima partita contro una squadra di livello. La sua presenza in allenamento e le ultime valutazioni mediche suggeriscono che potrebbe essere disponibile per la sfida, anche se non ancora certa. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore dai tecnici.

2026-05-16 18:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: l uka Modri? è tornato ad allenarsi con il Milan con a maschera protettiva dopo il frattura dello zigomo sinistro che ha sofferto tre settimane fa prima del Juve e lo sarà disponibile per la prossima partita contro il Genoa Anche se inizialmente era previsto Perderebbe il resto della stagione. “La notizia positiva è che Modri? è disponibile, ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani vedremo chi giocherà” disse l’allenatore Massimiliano Allegri, in una conferenza stampa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milan, Modric vuole esserci col Genoa: si valuta la possibilità di una maschera protettiva

Clamoroso Modric, punta a giocare già in Genoa-Milan di domenica: la situazioneNell'estate 2025 il centrocampista croato Luka Modric, fuoriclasse di caratura internazionale, ha firmato un contratto annuale con il Milan dopo...