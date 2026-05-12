Clamoroso Modric punta a giocare già in Genoa-Milan di domenica | la situazione
Il centrocampista croato, operato allo zigomo sinistro dopo la partita contro la Juventus alcune settimane fa, potrebbe tornare a giocare già nella prossima partita contro il Genoa, prevista per domenica pomeriggio a Marassi. La sua presenza in campo non è ancora certa, ma si parla di una possibile rimessa in gioco in questa occasione. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ancora le sue condizioni e la sua partecipazione alla partita.
Nell'estate 2025 il centrocampista croato Luka Modric, fuoriclasse di caratura internazionale, ha firmato un contratto annuale con il Milan dopo essersi liberato a parametro zero dal Real Madrid in seguito a 13 stagioni di successi. Modric si è riservato un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione (scadenza 30 giugno 2027) nel caso avesse poi voluto continuare la sua avventura rossonera. La sensazione - comune e confermata anche dal direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, nel pre-partita di Milan-Atalanta - è che Modric voglia esercitarla e prolungare, dunque, di un anno la sua permanenza a Milano. Chiaramente, però, il Pallone d'Oro 2018 chiede delle garanzie affinché tutto ciò si realizzi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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