Clamoroso Modric punta a giocare già in Genoa-Milan di domenica | la situazione

Il centrocampista croato, operato allo zigomo sinistro dopo la partita contro la Juventus alcune settimane fa, potrebbe tornare a giocare già nella prossima partita contro il Genoa, prevista per domenica pomeriggio a Marassi. La sua presenza in campo non è ancora certa, ma si parla di una possibile rimessa in gioco in questa occasione. Nessuna comunicazione ufficiale ha confermato ancora le sue condizioni e la sua partecipazione alla partita.

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