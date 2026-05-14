Per la sfida tra Genoa e Milan, si prevede il ritorno di un centrocampista in mediana e una novità in attacco. La formazione dei rossoneri, guidata da Massimiliano Allegri, sarà composta da undici titolari con alcune variazioni rispetto alle ultime partite. La partita si gioca in un contesto in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica.

Come noto, ci saranno tre assenze per squalifica nelle fila del Milan: fuori Alexis Saelemaekers, Pervis Estupiñán e Rafael Leão. Tutti e tre, sotto diffida, hanno rimediato un cartellino giallo nel corso dell'ultimo match di campionato contro l'Atalanta. Le buone notizie, però, per Allegri arrivano dall'infermeria: recuperati sia Davide Bartesaghi sia Christian Pulisic. Il primo - che giocherà titolare - era uscito nel finale di Milan-Atalanta per qualche acciacco; il secondo - che invece partirà dalla panchina - aveva saltato il match per un problema al gluteo, fortunatamente risolto nel giro di qualche giorno. Luka Modric, che avrebbe voluto tornare in campo a Marassi contro il 'Grifone', sta meglio ma dovrà ancora mordere il freno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Genoa-Milan, la probabile formazione rossonera: un rientro in mediana, una sorpresa in attacco

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