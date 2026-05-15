Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa con diverse assenze importanti. Quattro giocatori chiave sono stati esclusi dalla lista dei convocati, costringendo l’allenatore a rivedere la formazione titolare. La squadra dovrà fare a meno di alcuni dei protagonisti principali, e il tecnico sta valutando le alternative disponibili per affrontare la partita. La sfida si presenta difficile, considerando le assenze e le possibili variazioni di formazione.

Basta jolly: il Milan non può più sbagliare ed è per questo che, dopo le sconfitte contro Sassuolo e Atalanta, Massimiliano Allegri ha deciso di andare in ritiro per preparare la partita di questa domenica contro il Genoa. Nessun risultato accettabile oltre alla vittoria per i rossoneri: servono sei punti contro il Grifone e contro il Cagliari per avere la certezza di giocare la prossima edizione della Champions League. Dubbi di formazione per Massimiliano Allegri che deve fare a meno di Luka Modric, infortunato, e di altri tre giocatori squalificati: Saelemaekers, Leão ed Estupiñán. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Tomori dovrebbe tornare titolare a destra della difesa dopo avere scontato il turno di squalifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan nei guai, Allegri senza 4 big per il Genoa: ecco la probabile formazione

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MASSIMILIANO ALLEGRI CONFERENZA POST MILAN GENOA:QUESTA PARTITA DEVE SERVIRCI DA LAZIONE...

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