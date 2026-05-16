Modifiche alla circolazione degli Intercity Notte | tutte le info per i treni da Reggio Calabria

Da reggiotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di lavori di manutenzione programmata sulla linea tra Roma e Napoli, alcuni treni del servizio regionale, Intercity e Intercity Notte sono soggetti a variazioni nella circolazione. Le modifiche riguardano anche i collegamenti notturni, con variazioni di orari e percorsi per i treni che collegano Reggio Calabria. Tutti i dettagli sulle variazioni vengono comunicati dagli operatori ferroviari e interessano specificamente le tratte sulla linea via Formia. I viaggiatori sono invitati a consultare le informazioni aggiornate prima di partire.

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Per lavori di manutenzione programmata sulla linea Roma-Napoli (via Formia), alcuni treni del Regionale, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia (Gruppo Fs) subiscono modifiche alla circolazione.In particolare, nei giorni 17 e 24 maggio i lavori interesseranno il tratto di linea tra. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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