Maltempo a Reggio Calabria previste modifiche alla circolazione di Intercity e Regionali | i dettagli

A Reggio Calabria, a causa delle allerte meteo della Protezione Civile, sono previste modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Intercity per lunedì 16 febbraio. In particolare, la circolazione sarà rivista sulle tratte Paola – Reggio Calabria via Tropea, Lamezia Terme – Catanzaro Lido e su quest’ultima. La rimodulazione riguarda l’offerta commerciale dei servizi ferroviari su queste linee.

Lo comunica Trenitalia. La decisione è stata adottata dopo il bollettino di allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione civile regionale Per quanto riguarda i treni Intercity saranno instradati su un percorso alternativo via Mileto. I treni Regionali potranno subire limitazioni di percorso e cancellazioni secondo i seguenti programmi: Lamezia Terme – Rosarno (via Tropea); Crotone – Catanzaro Lido – Reggio Calabria (linea Jonica). Trenitalia fa sapere, inoltre, “che la situazione rimane soggetta ad aggiornamenti in base all’evolversi delle condizioni meteo”. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Maltempo a Reggio e in Calabria, sospesa o rimodulata la circolazione ferroviaria: i dettagli Treni, a Reggio Calabria ancora modifiche alla circolazione per lavori tra Vibo-Pizzo e MiletoPer consentire i lavori programmati per l'ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo e Mileto, proseguono le modifiche alla circolazione... Una selezione di notizie su Reggio Calabria Temi più discussi: Maltempo in peggioramento a Reggio Calabria e provincia, l'allerta diventa arancione; Maltempo a Reggio e allerta meteo, ancora scuole chiuse: l’ordinanza del Comune; Allerta meteo arancione in Calabria: scuole chiuse a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. L'e; Allerta arancione su tutta la Calabria per domani, in arrivo il ciclone Jolina: porterà temporali e nubifragi · LaC News24. Maltempo, oggi allerta arancione su tutta la CalabriaNuova ondata di maltempo in Calabria con forti precipitazioni e temporali che, nella notte, hanno interessato diffusamente il territorio della regione. (ANSA) ... ansa.it Allerta Meteo, a Reggio Calabria il Sindaco f.f. attiva il COCA seguito del bollettino n° 93 del 15 marzo 2026 emesso e diffuso dalla Protezione Civile Regionale che prevede il livello di allerta meteo arancione per danno idrogeologico, per temporale e per risch ... strettoweb.com PRIMARIE CENTROSINISTRA, BATTAGLIA CANDIDATO SINDACO A REGGIO CALABRIA Il candidato del Partito democratico ottiene il 45,72% dei voti. Parte la corsa alle comunali con il sostegno della coalizione https://www.calabriainchieste.it/2026/03/16/p - facebook.com facebook Pallavolo A3M GirBlu - L’ultimo turno contro Lecce deciderà il destino della Domotek Reggio Calabria x.com