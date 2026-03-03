Il coach Garcia lascia il Galli dopo due stagioni e mezzo alla guida della Polisportiva. La squadra di Arezzo si trova ora senza l’allenatore, con l’addio ufficializzato oggi e nessuna comunicazione sulla futura gestione tecnica. La separazione tra l’allenatore e il club si conclude con questa decisione, che segna un cambio importante nel roster.

Arezzo, 03 marzo 2026 – Si chiude dopo due stagioni e mezzo l’esperienza di Nacho Garcia sulla panchina della Polisportiva Galli. La società ha ufficializzato la conclusione del rapporto con il tecnico spagnolo, arrivato nell’estate del 2023 e protagonista di un percorso ricco di risultati, che ha riportato stabilmente il club ai vertici della Serie A2 femminile. Nato a Madrid nel 1969, Garcia ha costruito la propria carriera nel basket femminile spagnolo, distinguendosi inizialmente alla guida del CB Leganés in Liga Femenina 2, dove per diverse stagioni ha consolidato la reputazione di tecnico preparato, attento ai dettagli e capace di sviluppare giovani talenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si separano le strade tra coach Garcia e il Galli

Galli. Si separano le strade con OliveiraArezzo, 23 dicembre 2025 – La Polisportiva Galli ha comunicato la rescissione consensuale del contratto con la playmaker portoghese Rita Silvino...

Vittorio Brumotti, chi è l’ex fidanzata ricca e bella Annachiara Zoppas: “Strade che si separano dopo sette anni…”Vittorio Brumotti non è mai entrato nel merito delle ragioni che hanno sancito la rottura con l’ex fidanzata Annachiara Zoppas: “Le nostre strade si...