Modena vettura travolge una decina di passanti

A Modena, circa dieci persone sono state coinvolte in un incidente stradale, quando un’auto ha travolto un gruppo di passanti. L’incidente si è verificato mentre il veicolo circolava a velocità elevata, causando ferite a varie persone. Quattro di loro sono in condizioni considerate gravi, mentre le altre sono state assistite sul posto. La polizia e i soccorritori sono intervenuti per le prime cure e per raccogliere elementi utili alle indagini.

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