Modena vettura travolge una decina di passanti
A Modena, circa dieci persone sono state coinvolte in un incidente stradale, quando un’auto ha travolto un gruppo di passanti. L’incidente si è verificato mentre il veicolo circolava a velocità elevata, causando ferite a varie persone. Quattro di loro sono in condizioni considerate gravi, mentre le altre sono state assistite sul posto. La polizia e i soccorritori sono intervenuti per le prime cure e per raccogliere elementi utili alle indagini.
A Modena circa dieci persone sono rimaste ferite, quattro gravemente, da un’autovettura che procedeva a forte velocità. L’incidente è avvenuto in via Emilia, nel cuore della città. L’auto proveniva da Largo Garibaldi. Sul posto sono intervenuti rapidamente soccorritori e forze dell’ordine. Modena, quattro feriti gravi in seguito all’incidente. Sarebbero quattro i feriti gravi. Due portati all’ospedale modenese di Baggiovara e due in elicottero al Maggiore di Bologna. Tre avrebbero riportato lesioni lievi, anche loro portati a Baggiovara. È il bilancio riferito dall’Azienda unità sanitaria locale (Ausl, l’ente pubblico che gestisce i servizi sanitari a livello territoriale) della città. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Sullo stesso argomento
Modena: in auto falcia una decina di pedoni, poi accoltella passanti. Ci sono feritiUn’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena.
Auto travolge una decina di pedoni a Modena: le immagini della zona transennata e dei soccorritori al lavoroUn’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena.
Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia in pieno centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di socc facebook
Modena, auto travolge passanti e guidatore accoltella una persona: decine di feriti, due gravi reddit
Modena, investe alcuni pedoni con l'auto poi colpisce un passante, fermato un 30enneL'investimento nei pressi di Porta Bologna, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sette persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, una donna rischia di perdere le gambe ... rainews.it
Modena, auto su una decina di pedoni in centro: 7 feriti, 4 gravi. Fermato 31enne. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Modena, auto su una decina di pedoni in centro: 7 feriti, 4 gravi. Fermato 31enne. LIVE ... tg24.sky.it