Auto travolge una decina di pedoni a Modena | le immagini della zona transennata e dei soccorritori al lavoro

Da ilfattoquotidiano.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto ha investito circa dieci pedoni in centro a Modena, provocando diversi feriti. La vettura si è mossa a una velocità elevata, trascinando le persone lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai feriti e messo in sicurezza l’area. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso e le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. Non si conoscono ancora le cause esatte dell’incidente.

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Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. Dopo aver investito i pedoni in strada, l’uomo sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto l’uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. La zona è stata transennata con nastro bianco e rosso. Diverse ambulanze e soccorsi vengono prestati ai feriti in strada. La vettura che ha travolto le persone a quanto si apprende è una Citroen C3. Sul posto carabinieri, guardia di finanza e polizia, per gestire la situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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