Modena travolge i pedoni in auto poi tenta la fuga e accoltella un passante | ci sono molti feriti anche gravi

Nel pomeriggio di sabato a Modena, un'auto ha investito diversi pedoni in largo Porta Bologna, nel centro cittadino, prima di fermarsi contro la vetrina di un negozio. Dopo l’impatto, il conducente ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e ha accoltellato un passante. Sono stati soccorsi numerosi feriti, alcuni in condizioni considerate gravi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e l’identità di chi ha guidato l’automobile.

Tragedia nel pomeriggio di sabato a Modena: un’auto a tutta velocità ha falciato i pedoni in largo Porta Bologna, nel centro della città, quindi ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Secondo l’Ansa ci sarebbero diversi feriti, alcuni dei quali in modo grave. L’auto, una una Citroen C3, proveniva da Largo Garibaldi. Sul posto sono arrivati carabinieri, guardia di finanza e polizia e i mezzi di soccorso per prestare le prime cure ai feriti in strada. La zona è stata transennata col nastro bianco e rosso. La fuga a piedi, le coltellate, la resa. Secondo quanto riporta La Gazzetta di Modena, il conducente dell’auto che ha travolto i pedoni avrebbe poi tentato di fuggire a piedi. 🔗 Leggi su Open.online

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