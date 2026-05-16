Auto travolge i pedoni in pieno centro a Modena | ci sono molti feriti anche gravi

Nel pomeriggio di sabato, una vettura ha investito diversi pedoni in largo Porta Bologna, nel cuore di Modena, causando numerosi feriti, alcuni dei quali gravi. L’auto ha proseguito la sua corsa fino a fermarsi contro la vetrina di un negozio. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno prestato assistenza ai coinvolti. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

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Tragedia nel pomeriggio di sabato a Modena: un’auto a tutta velocità ha falciato i pedoni in largo Porta Bologna, nel centro della città, quindi ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Secondo l’Ansa ci sarebbero diversi feriti, alcuni dei quali in modo grave. L’auto proveniva da Largo Garibaldi. Sul posto sono arrivare le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso. Perché la volontà della famiglia Poggi potrebbe contare più dei tribunali in caso di proscioglimento di Stasi nella revisione del processo «Mai avrebbe messo in pericolo nostra figlia e gli altri», parla il marito della prof Montefalcone: cosa non si spiega sulla... 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terrore a Casalotti: diciottenne travolge due pedoni, tre feriti graviUn violento impatto in via di Boccea ha travolto due pedoni nella zona di Casalotti, lasciando tre persone in condizioni critiche. Leggi anche: Auto travolge un gruppo di pedoni, cinque feriti in ospedale Auto impazzita travolge due pedoni: mattina di paura a Roma x.com Auto travolge pedoni in centro a Modena: diverse persone a terra. DirettaOrrore nel pomeriggio di oggi in pieno centro, via Emilia a Modena. Da una prima ricostruzione, un’auto a tutta velocità ha travolto i pedoni in largo Porta Bologna, poi lo schianto ... ilrestodelcarlino.it Casi strani di scontri stradali tra auto e persone a piedi, dalla ‘tragica coincidenza’ ai pedoni ‘urtati inavvertitamente’ [Antologia di titoli e articoli] reddit Travolge un pedone sulle strisce in via Boifava e scappa: a 86 anni guidava senza patenteLe cinque di giovedì pomeriggio: la Opel Meriva esce da un cancello di via Boifava, i segni sulla carrozzeria raccontano quanto è successo qualche ora prima. Gli agenti della polizia locale, che sta ... milano.repubblica.it