Regina fuori controllo dopo l’incidente | sorpassi con moto a folle velocità tra auto e pedoni video Class action contro i comuni

Regina fuori controllo dopo l'incidente | sorpassi con moto a folle velocità tra auto e pedoni video

La Statale Regina sul Lago di Como è nuovamente al centro delle discussioni dopo un incidente grave a Carate Urio, dove un motociclista è stato ferito gravemente e trasportato in elicottero in codice rosso. Nei video circolati online si vedono sorpassi a folle velocità tra auto e pedoni, mentre la conducente di una moto sembra fuori controllo. La situazione ha portato a richieste di azioni legali contro i comuni coinvolti.

A meno di un chilometro dall'incidente di Carate Urio, una residente filma in mezz'ora moto a folle velocità, sorpassi in curva e pedoni tra le auto sulla Statale Regina A meno di un chilometro dal punto dello schianto, una residente ha ripreso sabato pomeriggio quattro scene di guida pericolosa lungo la statale del lago. In circa mezz'ora ha filmato moto a velocità molto elevate, sorpassi azzardati in curva, pedoni costretti ad attraversare tra le auto e manovre improvvise nei pressi degli accessi ai parcheggi. "Mi sono resa conto che in mezz'ora ho ripreso quattro situazioni diverse – racconta – e mi sono fatta una domanda: se due di questi episodi succedessero nello stesso momento, cosa succederebbe?" La risposta, secondo la donna, è evidente: "Se due di quei momenti capitano insieme qualcuno ci lascia la pelle.