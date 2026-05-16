Investe pedoni e accoltella un passante a Modena le foto di via Emilia teatro del gesto folle

A Modena, un uomo ha investito circa dieci pedoni in via Emilia, poi si è allontanato a piedi. Dopo aver causato il caos, l’individuo ha anche accoltellato un passante. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le operazioni di soccorso e di ricerca. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e verificando i filmati di sorveglianza per ricostruire l’accaduto. La dinamica precisa e le motivazioni dell’episodio sono ancora in fase di accertamento.

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