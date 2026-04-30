Terrore a Golders Green | due feriti dal coltello indagato l’aggressore

A Golders Green, nella capitale britannica, due uomini sono stati feriti da un coltello da un uomo di 45 anni. La polizia ha aperto un'indagine e ha attivato il comando antiterrorismo per approfondire se l'aggressione abbia motivazioni di natura antisemita. L'aggressore è stato arrestato sul posto, mentre le autorità stanno esaminando i dettagli dell'episodio. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni delle persone ferite.

? Cosa sapere Londra, 29 aprile: due uomini feriti da un coltello a Golders Green da un 45enne.. Scotland Yard attiva il comando antiterrorismo per accertare la matrice antisemita dell'aggressione.. Due uomini, un settantenne e un trentenne, sono stati feriti con un’arma bianca a Golders Green mercoledì 29 aprile, mentre un uomo di 45 anni è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di colpire diversi passanti nel nord di Londra. Il violento episodio si è consumato nella tarda mattinata di ieri nel quartiere di Golders Green, zona caratterizzata da una significativa presenza di residenti della comunità ebraica ortodossa. Secondo le ricostruzioni emerse, l’aggressore di 45 anni ha iniziato la sua corsa lungo Golders Green Road brandendo un coltello, con l’intento di colpire chiunque incrociasse il suo cammino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Golders Green: due feriti dal coltello, indagato l’aggressore Notizie correlate Accoltellamento a Golders Green: attacco nel quartiere ebraico di LondraABBONATI A DAYITALIANEWS Due feriti e un arresto dopo l’attacco Due persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto nel... Ambulanze incendiate a Londra, attacco nella comunità ebraica di Golders Green. Starmer: “Sconvolgente”Un incendio doloso ha colpito nella notte il quartiere di Golders Green, nel nord di Londra, dove si trova una delle più grandi comunità ebraiche... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Golders Green, coltello e paura: Shomrim blocca il sospetto, scatta l’antiterrorismo; Attacco antisemita a Londra: l'accoltellamento di una delle vittime ripreso dalle telecamere; Terrore antisemita nel quartiere ebraico a Londra, due accoltellati; Londra, attacco antisemita: due persone accoltellate in un quartiere ebraico. Starmer: Inquietante. Golders Green, coltello e paura: Shomrim blocca il sospetto, scatta l’antiterrorismoGolders Green: due feriti in un accoltellamento davanti a una sinagoga, Shomrim blocca il sospetto e l'antiterrorismo avvia le indagini in un quartiere segnato da incendi e minacce antisemite ... civonline.it Londra: terrore antisemita nel quartiere ebraico, due accoltellatiNotizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. Il giornale online della Svizzera italiana. laregione.ch A Londra, due persone sono state accoltellate nel quartiere ebraico di Golders Green. Fermato con l’accusa di tentato omicidio un uomo di 45 anni. A quanto si apprende, le autorità hanno riconosciuto la matrice antisemita dell’attacco. Il premier britannico Kei - facebook.com facebook #NEWS - Due persone sono state accoltellate a #Londra, nel quartiere di #GoldersGreen, zona conosciuta per la presenza di una numerosa comunità ebraica osservante. Secondo quanto riportato da Sky News e da fonti locali, l’aggressione sarebbe avven x.com