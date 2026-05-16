Il sindaco di Modena ha riferito che l’uomo alla guida dell’auto è attualmente in questura, sotto interrogatorio. Non ci sono dettagli certi sull’identità del conducente, anche se alcuni testimoni hanno indicato che potrebbe essere di origine nordafricana. La polizia sta conducendo le verifiche necessarie per chiarire i fatti. La residenza del conducente e le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale del primo cittadino.

“Non ho particolari sull’identità dell’uomo che era alla guida dell’auto, anche se alcuni testimoni mi hanno riferito che si tratterebbe di una persona di origine nordafricana. Non si sa se abbia agito sotto l’effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in questura sotto interrogatorio”. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, arrivato sul luogo dove nel pomeriggio un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, sindaco: "Uomo alla guida è in questura sotto interrogatorio"

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Auto sulla folla a Modena, sindaco: Uomo alla guida è in questura sotto interrogatorio

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