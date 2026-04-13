E' il giorno del sindaco di Crans-Montana Nicholas Féraud sotto interrogatorio

Oggi si svolge l'interrogatorio del sindaco di Crans-Montana nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia avvenuta nella notte del primo gennaio nel locale 'Le Constellation'. Durante la notte si sono verificati incendi che hanno causato la morte di 41 persone, principalmente giovani. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attendono aggiornamenti sulle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino.

AGI - E' uno dei giorni più attesi nell'indagine sulla strage di Crans-Montana dove nella notte del primo giorno dell'anno morirono tra le fiamme 41 persone, la gran parte giovanissimi, al 'Le Constellation'. Davanti ai pm di Sion c'è Nicholas Féraud, il sindaco del Comune che mai hai lasciato la carica promettendo che si sarebbe assunto le sue "responsabilità." Féraud è entrato da un'uscita "da dietro", riferisce chi è presente all'interrogatorio in cui, in linea teorica, potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte alle accuse di omicidio, lesioni e incendio colpose in concorso con gli altri indagati e, in particolare, con Jacques Moretti e Jessica Maric, i gestori del locale.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorio Crans-Montana: indagato anche il sindaco Nicolas FéraudSi allarga la lista degli indagati sulla strage di Capodanno del Constellation, in cui sono morte 41 persone. Leggi anche: Crans Montana, anche il sindaco Nicolas Féraud indagato per la strage di Capodanno