Oggi si svolge l'interrogatorio del sindaco di Crans-Montana nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia avvenuta nella notte del primo gennaio, quando un incendio presso il locale 'Le Constellation' ha causato la morte di 41 persone, in gran parte giovani. La procura ha convocato il primo cittadino per chiarire alcuni aspetti legati alla gestione della sicurezza e alle eventuali responsabilità. La giornata si preannuncia decisiva per le indagini in corso.

AGI - E' uno dei giorni più attesi nell'indagine sulla strage di Crans Montana dove nella notte del primo giorno dell'anno morirono tra le fiamme 41 persone, la gran parte giovanissimi, al 'Le Constellation'. Davanti ai pm di Sion c'è Nicholas Féraud, il sindaco del Comune che mai hai lasciato la carica promettendo che si sarebbe assunto le sue "responsabilità." Féraud è entrato da un'uscita "da dietro", riferisce chi è presente all'interrogatorio in cui, in linea teorica, potrebbe anche avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte alle accuse di omicidio, lesioni e incendio colpose in concorso con gli altri indagati e, in particolare, con Jacques Moretti e Jessica Maric, i gestori del locale.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - È il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorio

E' il giorno del sindaco di Crans-Montana. Nicholas Féraud sotto interrogatorioAGI - E' uno dei giorni più attesi nell'indagine sulla strage di Crans-Montana dove nella notte del primo giorno dell'anno morirono tra le fiamme 41...

Crans-Montana: indagato anche il sindaco Nicolas FéraudSi allarga la lista degli indagati sulla strage di Capodanno del Constellation, in cui sono morte 41 persone.