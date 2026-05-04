A Lipsia un'auto ha investito diversi passanti provocando due morti e almeno 20 feriti. Le autorità hanno arrestato il conducente e stanno indagando sulle cause dell'incidente. Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo dell'accaduto o sulle circostanze che hanno portato all'investimento. La zona è stata evacuata e le forze dell'ordine stanno gestendo la situazione.

Oggi, lunedì 4 maggio, la città di Lipsia, in Germania, è stata travolta dal terrore quando un'auto si è lanciata a tutta velocità contro la folla nel cuore del centro storico, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre venti. Il conducente di una Volkswagen Taigo grigia ha seminato il panico tra Augustusplatz e la piazza del mercato, svoltando bruscamente nella zona pedonale e travolgendo chiunque si trovasse sul suo cammino per un tragitto di circa 500 metri. L'uomo alla guida è stato immediatamente arrestato dalla polizia, ma le circostanze dell'accaduto restano ancora frammentate e avvolte nel caos:...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lipsia, un'auto a tutta velocità travolge i passanti: 2 morti e almeno 20 feriti

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