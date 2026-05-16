La presidente del Consiglio ha dichiarato di aver avuto contatti con il ministro dell’interno e il sottosegretario, definendo l’accaduto come un fatto gravissimo. Nelle stesse ore, il capo dello Stato ha telefonato al sindaco della città coinvolta. Le fonti di Palazzo Chigi riferiscono che si stanno seguendo attentamente gli sviluppi della situazione. Non sono stati forniti dettagli specifici su cosa abbia portato a queste comunicazioni o sui contenuti delle conversazioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, "segue con la massima attenzione quanto accaduto a Modena ed è in costante contatto con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano ". "Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo. Esprimo la mia vicinanza alle persone ferite e alle loro famiglie. Rivolgo anche un ringraziamento ai cittadini che con coraggio sono intervenuti per fermare il responsabile e alle Forze dell’ordine per il loro intervento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, Meloni in contatto con Piantedosi e Mantovano: "Fatto gravissimo". E Mattarella telefona al sindaco

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