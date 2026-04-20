Mantovano al Colle per incontro con Mattarella

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha visitato il Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica. La riunione ha riguardato il decreto sicurezza, e sono stati discussi aspetti relativi alla sua attuazione e alle modifiche in corso. Dopo il colloquio, Mantovano è uscito dal palazzo senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul contenuto dell'incontro.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il punto sul decreto sicurezza. Lo si è appreso da fonti parlamentari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mantovano al Colle per incontro con Mattarella Notizie correlate Decreto Sicurezza, il sottosegretario Mantovano al Colle per incontro con MattarellaIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio... Decreto Sicurezza, il sottosegretario Mantovano al Colle per un incontro con MattarellaIl sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio... Contenuti utili per approfondire Dl sicurezza e premio agli avvocati per i rimpatri: Mantovano al Quirinale per un incontro con MattarellaSul provvedimento approvato dal Senato venerdì scorso in scadenza il 24 aprile è alta l'attenzione del Colle. Alla Camera prosegue esame emendamenti in commissione ... msn.com Dl sicurezza, Mantovano al Quirinale per incontro con MattarellaRoma, 20 apr. (askanews) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano è al Quirinale per un colloquio con il presidente ... notizie.tiscali.it