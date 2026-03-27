La tiktoker Coco Genge si laurea il messaggio a chi l’ha criticata e ai follower | Grazie a chi mi ha detto che non ce l’avrei mai fatta e grazie a chi creduto in me anche quando io facevo fatica a farlo
Una tiktoker ha recentemente conseguito la laurea in marketing con 92110. In un messaggio pubblicato sui social, ha ringraziato chi le ha detto che non ce l’avrebbe fatta e chi invece ha creduto in lei durante il percorso. La laurea rappresenta un traguardo personale e viene condiviso con i follower attraverso il suo profilo online.
Coco Genge ottiene la tanto attesa laurea in marketing con novantadue. Sui social ringrazia i follower e i suoi critici L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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