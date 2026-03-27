La tiktoker Coco Genge si laurea il messaggio a chi l’ha criticata e ai follower | Grazie a chi mi ha detto che non ce l’avrei mai fatta e grazie a chi creduto in me anche quando io facevo fatica a farlo

Da orizzontescuola.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tiktoker ha recentemente conseguito la laurea in marketing con 92110. In un messaggio pubblicato sui social, ha ringraziato chi le ha detto che non ce l’avrebbe fatta e chi invece ha creduto in lei durante il percorso. La laurea rappresenta un traguardo personale e viene condiviso con i follower attraverso il suo profilo online.

Coco Genge ottiene la tanto attesa laurea in marketing con novantadue. Sui social ringrazia i follower e i suoi critici L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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