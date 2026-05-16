Un incidente si è verificato a Modena quando un’auto ha investito circa dieci pedoni, provocando alcuni feriti gravi. La vettura, dopo aver travolto le persone, si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un uomo di 30 anni, è stato fermato dalle forze dell’ordine. È stato riferito che l’uomo ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato. La pista del terrorismo è stata esclusa dalle indagini.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: almeno due sarebbero in gravi condizioni, come riferisce il sindaco Massimo Mezzetti. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente - un cittadino italiano di origine maghrebina, di 31 anni, originario di Seriate (Bergamo) - si è allontanato a piedi dopo l'impatto, e durante la fuga avrebbe estratto un coltello e colpito un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato fermato dalle forze dell'ordine con l'aiuto di alcuni cittadini all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il trentenne al volante: si chiama Salim El Koudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato" | Esclusa la pista del terrorismo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, auto falcia una decina di persone: ci sono feriti gravi

Sullo stesso argomento

Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il trentenne al volanteUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico.

Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi | Fermato il trentenne al volanteUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico.

Modena, auto falcia una decina di pedoni in pieno centro: ci sono feriti, almeno due sono gravi x.com

Modena, auto falcia pedoni: ci sono feriti gravi. Il conducente fugge e accoltella un passante reddit

Modena, falcia pedoni con l'auto a 100 km/h, poi tenta la fuga a piedi accoltellando passante. Sette feriti, 2 gravi. Una donna perde le gambeUn'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E' successo su via Emilia centro, con la ... ilmessaggero.it

Falcia in auto pedoni e tenta di accoltellare un passante a Modena, 7 feritiDIRETTA: due persone sono in gravi condizioni, una donna perde entrambe le gambe. Fermato un 30enne di origini nordafricane. I testimoni: Andava a 100 all'ora (ANSA) ... ansa.it