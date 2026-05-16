Un incidente si è verificato a Modena quando un’auto ha investito circa dieci pedoni lungo una strada centrale. Dopo l’impatto, il conducente è sceso dal veicolo e ha colpito con un coltello un passante che aveva cercato di bloccarlo. Sul posto sono stati soccorsi alcuni feriti, di cui almeno due in condizioni gravi. Le forze dell’ordine hanno immediatamente fermato un uomo di 30 anni, considerato il responsabile dei fatti. La dinamica e le cause sono ancora oggetto di accertamenti.

Dopo aver investito con l’auto una decina di pedoni in strada, sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. È questa una prima ricostruzione di quanto accaduto in centro a Modena, via Emilia. Secondo alcune fonti sul posto l’uomo sarebbe stato poi bloccato dalle forze dell’ordine. Ci sono almeno due feriti molto gravi (il bilancio totale, secondo quanto riportato dai giornali locali modenesi, è di sette feriti). Fermato un trentenne E’ in stato di fermo l’uomo che al volante di un’auto ha travolto alcuni pedoni in centro a Modena. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa trent'anni, nato e vissuto in provincia di Modena. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Auto falcia una decina di pedoni a Modena, il conducente poi accoltella un passante: ci sono almeno due feriti gravi. Fermato un trentenne

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