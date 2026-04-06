Fuga folle a 140 km h tra i paesi | contromano e semafori rossi e l' auto si ribalta Il video dell' inseguimento

Un inseguimento tra le strade di alcuni paesi si è concluso con un'auto che ha superato i 140 kmh, passando contromano e attraversando semafori rossi. Dopo un tentativo di fuga, il veicolo si è ribaltato e si sono verificati scontri tra il conducente e i militari intervenuti. Un video riprende i momenti salienti di questa sequenza di eventi, che ha coinvolto diverse forze di sicurezza.

Dopo chilometri di manovre folli e semafori rossi, la corsa della Volkswagen Taigo finisce sottosopra: l'uomo ha tentato l'ultima fuga a piedi Prima il tentativo di seminare la pattuglia sfiorando i 140 chilometri orari, poi lo schianto con il ribaltamento dell'auto e, infine, la colluttazione con i militari. È terminato con un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il folle pomeriggio di un quarantenne di origini marocchine, protagonista di un inseguimento ad alta tensione che ha attraversato diversi centri della provincia bergamasca. Tutto è iniziato venerdì pomeriggio a Gorle. Una pattuglia dei carabinieri, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, ha intimato l'alt a una Volkswagen Taigo con a bordo due persone sospette. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Non si ferma all'alt e scappa: la folle fuga a 140 all'ora tra semafori rossi e contromanoUn inseguimento ad alta velocità tra i comuni dell’hinterland bergamasco, con manovre pericolose e un epilogo "spettacolare", si è concluso con...

Scappa a 140 km/h dai carabinieri e poi si ribalta con l’auto, 39enne arrestato: il video dell’inseguimentoUn 39enne è stato arrestato dopo un inseguimento di 15 km nella provincia di Bergamo.

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Fuga folle a 140 km/h tra i paesi: contromano e semafori rossi, e l'auto si ribalta. Il video dell'inseguimentoDopo chilometri di manovre folli e semafori rossi, la corsa della Volkswagen Taigo finisce sottosopra: l'uomo ha tentato l'ultima fuga a piedi ... milanotoday.it

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Bergamo, folle inseguimento a 140 km/h: 39enne non si ferma all'alt, si ribalta con l'auto e tenta la fuga a piedi. Fermato dai Carabinieri, era irregolare e senza patente: scatta l'espulsione. Passeggero in fuga dopo essersi lanciato dal veicolo. x.com