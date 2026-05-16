A Modena è stato fermato un uomo dopo aver investito alcuni passanti con un veicolo. L’individuo coinvolto è stato identificato come Salim El Koudri. La polizia ha eseguito il fermo e sta effettuando ulteriori accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. La premier ha commentato l’episodio definendolo gravissimo e ha espresso fiducia nel fatto che il responsabile sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. La vicenda ha suscitato reazioni e attenzione tra le autorità locali.

“Da Modena giungono notizie drammatiche. La nostra piena e totale vicinanza va alle persone ferite, alcune in condizioni molto gravi, e alle loro famiglie”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein. “Così come siamo vicini a tutta la comunità modenese e grati ai soccorritori e al personale sanitario per il delicato lavoro di queste ore. Gratitudine che esprimiamo, inoltre, alle forze dell’ordine e a quei cittadini che coraggiosamente hanno inseguito e fermato il responsabile di quello che dalle prime informazioni pare un atto volontario di violenza inaudita”. Meloni: “Ho sentito il sindaco. Confido che il responsabile risponda delle sue azioni” “Ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l’evolversi della vicenda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Modena investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Meloni: “Gravissimo, confido che responsabile risponda delle sue azioni”

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