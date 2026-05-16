A Modena, un’auto ha investito una decina di pedoni in centro città, causando sette feriti di cui quattro in condizioni gravi. Dopo aver falciato i passanti, l’automobilista si è scagliato contro alcune persone con un coltello. È stato fermato poco dopo dalle forze dell’ordine. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e le modalità dell’aggressione, mentre il sindaco ha confermato i numeri dei feriti e le condizioni di gravità degli stessi.

Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E’ successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso. “Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”. E’ il racconto di alcuni testimoni a quanto successo. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi: tante persone travolte lungo la strada nel centro di Modena, molto affollata di sabato pomeriggio. L’uomo alla guida è scappato ferendo con un coltello anche una persona che voleva fermarlo ma è stato poi bloccato all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Modena: in auto falcia pedoni poi accoltella passanti, fermato trentenne. Il sindaco: 7 feriti, 4 sono gravi

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Modena, falcia pedoni con l'auto:diversi feriti gravi

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