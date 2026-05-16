Auto falcia pedoni a Modena | ci sono feriti gravi | Fermato il trentenne al volante

A Modena, un'auto ha investito circa dieci pedoni, provocando numerosi feriti gravi. Dopo aver travolto le persone, il veicolo si è schiantato contro la vetrina di un negozio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno fermato il conducente, un uomo di 30 anni. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e stanno ascoltando testimoni per chiarire le cause dell’accaduto.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono feriti, almeno due sarebbero in grave condizione. E' successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un italiano di seconda generazione di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto, ma si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ultimora: Modena, auto falcia una decina di pedoni. Ci sono feriti gravi, una donna perde le gambe

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