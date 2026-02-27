Un uomo senza identità è stato trovato morto nei giardini Indro Montanelli di Milano. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui si è verificato il decesso, confermando che si tratta di un suicidio. La polizia ha avviato le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto. La vittima è stata trovata distesa nel parco, senza segni apparenti di colluttazioni.

Un uomo di cui non si conosce ancora l’identità è stato trovato morto nei giardini pubblici Indro Montanelli di Porta Venezia, a Milano, dietro alla statua del famoso giornalista a cui il parco è dedicato. Sul caso stanno indagando gli agenti della questura. Le immagini delle telecamere di sorveglianza avrebbero confermato che si tratta di suicidio. Trovato un cadavere ai giardini Indro Montanelli Le immagini delle telecamere confermano il suicidio Le persone morte senza identità in Italia Trovato un cadavere ai giardini Indro Montanelli Nella prima mattinata del 27 febbraio è stato rinvenuto un cadavere all’interno dei giardini pubblici Indro Montanelli, che si trovano nel quartiere di Porta Venezia, a nord-est del centro di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo trovato morto a Milano nel parco Indro Montanelli, il suicidio ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Giallo a Milano, uomo trovato morto al parco Indro MontanelliMilano, 27 febbraio 2026 – Giallo questa mattina a Milano, all’interno del parco Indro Montanelli, dove è stato trovato il corpo di un uomo.

Ragazza trovata a morta a Milano: è una 19enne residente nel Lazio. Si cerca un uomo ripreso dalle telecamere con leiMILANO – Si chiamava Aurora Livoli e aveva 19 anni, la ragazza trovata morta ieri, 29 dicembre 2025, nel cortile di un condominio di via Paruta, a...

Temi più discussi: Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio; Torino, uomo trovato morto in strada con una profonda ferita al collo; Torino, 58enne trovato morto in strada a Santa Rita con una ferita alla gola: accanto al cadavere, un coltello. L'ipotesi del suicidio; Torino, uomo trovato morto in strada con una ferita al collo.

Firenze, uomo trovato morto in casa: ipotesi omicidio. Nell'appartamento altre persone feriteUn uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. Da ... ilgazzettino.it

Milano, uomo trovato morto al parco Indro MontanelliIl corpo era proprio dietro alla statua del celebre giornalista. Gli agenti della Questura sono intervenuti per capire le cause della morte e l'identità dell'uomo, forse un senza fissa dimora. Si fa s ... ilgiorno.it

In clima di premi e olimpiadi, diamo volentieri spazio al giornalista Stefano Rotta (@paciarisot_fiume già menzione speciale per il Premio Nazionale di Scrittura Indro Montanelli, 2013) e al suo nuovo libro intitolato “Rosso Volante” (ed. Solferino) che racconta l - facebook.com facebook