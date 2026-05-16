A Modena si è verificato un grave incidente quando un’auto ha investito una decina di pedoni in strada. L’incidente è avvenuto in modo improvviso e ha provocato gravi conseguenze, tra cui la perdita delle gambe di una donna. Un uomo di 31 anni di origine marocchina è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle vittime. La città si trova in stato di shock a seguito di questo evento improvviso.

Modena sotto choc. L’auto piombata sulla folla che ha falciato una decina di pedoni è un evento che lascia sgomenti. Una vettura a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti in pieno centro, provocando feriti, alcuni dei quali molto gravi. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto sono subito intervenute forze dell’ordine e di soccorso. L’uomo a bordo dell’auto (rimasto a sua volta ferito) è scappato a piedi, ferendo con un coltello una persona che gli si era lanciata addosso per fermarlo. Ma è stato poi bloccato all’incrocio tra via Pioppa e corso Adriano. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di un gesto che è il più grave che sul territorio italiano si è consumato ad opera di un italiano di seconda generazione di origine marocchina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Modena sotto choc, auto falcia i pedoni, una donna perde le gambe. Fermato 31enne di origine marocchina (video)

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