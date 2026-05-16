Modena sotto choc auto falcia i pedoni una donna perde le gambe Fermato 31enne di origine marocchina video

Da secoloditalia.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si è verificato un grave incidente quando un’auto ha investito una decina di pedoni in strada. L’incidente è avvenuto in modo improvviso e ha provocato gravi conseguenze, tra cui la perdita delle gambe di una donna. Un uomo di 31 anni di origine marocchina è stato fermato dalle forze dell’ordine poco dopo l’accaduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle vittime. La città si trova in stato di shock a seguito di questo evento improvviso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Modena sotto choc. L’auto piombata sulla folla che ha falciato una decina di pedoni è un evento che lascia sgomenti. Una vettura a velocità sostenuta ha falciato una decina di passanti  in pieno centro, provocando feriti, alcuni dei quali molto gravi. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto sono subito intervenute forze dell’ordine e di soccorso. L’uomo a bordo dell’auto (rimasto a sua volta ferito) è scappato a piedi,  ferendo con un coltello una persona  che gli si era lanciata addosso per fermarlo. Ma è stato poi bloccato all’incrocio tra via Pioppa e corso Adriano. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di un gesto che è il più grave che sul territorio italiano si è consumato ad opera di un italiano di seconda generazione di origine marocchina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

modena sotto choc auto falcia i pedoni una donna perde le gambe fermato 31enne di origine marocchina video
© Secoloditalia.it - Modena sotto choc, auto falcia i pedoni, una donna perde le gambe. Fermato 31enne di origine marocchina (video)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Modena, falcia pedoni con l'auto in centro: 8 feriti, 4 gravi. Poi scappa e accoltella passante, fermato: è un 31enne di origine marocchinaNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna,...

Modena, falcia pedoni con l'auto in centro: 7 feriti, due gravi. Poi scappa e accoltella passante, fermato: è un 31enne di origine marocchinaNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna,...

modena sotto choc autoChi è Luca Signorelli, il cittadino che ha fermato il conducente dopo l’auto sulla folla a Modena: il racconto e cos’è successoSi chiama Luca Signorelli l’uomo che, secondo le prime ricostruzioni, ha contribuito a fermare il conducente dell’auto piombata sulla folla a Modena, nel pomeriggio di sabato 16 maggio 2026. Il suo no ... alphabetcity.it

modena sotto choc autoModena sotto choc, Meloni: Gravissimo. Fermato El Koudri Salim dopo l’auto sulla folla e il panico in centroOre di paura e sgomento a Modena, dove un uomo alla guida di una Citroen C3 ha travolto diversi pedoni in pieno centro cittadino, seminando il panico lungo ... laprimapagina.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web