A Modena, un'auto ha investito una decina di persone che si trovavano in centro città, colpendo diverse vittime mentre camminavano lungo la strada. L'incidente si è verificato a una velocità elevata e ha provocato alcuni feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la situazione e raccogliendo elementi utili per le indagini. La dinamica e le cause dell'accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. È successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell'ordine e di soccorso. Secondo i primi frammentari elementi sembrerebbe che l'uomo a bordo dell'auto (rimasto ferito nello schianto) sia poi fuggito a piedi. Non solo, perché l'uomo sarebbe sceso e avrebbe accoltellato un passante che ha tentato di fermarlo. Secondo quanto si apprende, sarebbe un cittadino italiano di origine straniera (marocchina) di circa trent'anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Risulterebbe incensurato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, auto a folle velocità falcia decine di persone: ci sono feriti gravi

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Auto falcia passanti a Modena, la testimone: «Pedoni buttati giù come birilli a folle velocità»

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