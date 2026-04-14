Nel match tra Modena e Catanzaro, la squadra di casa si è fatta sorprendere, lasciando spazio agli avversari di approfittarne. Nei minuti finali, Pedro Mendes ha segnato il gol del pareggio, portando il risultato sul 1-1. La partita, che ha visto alternarsi momenti di tensione e di gioco più tranquillo, si è conclusa con un punto per entrambe le squadre. La squadra di casa ha mostrato difficoltà in alcune fasi, mentre gli ospiti hanno sfruttato le occasioni create.

Modena, 14 aprile 2026 – Jolly giocato e, come a Bolzano, tra luci e ombre ma il finale lascia senz’altro un sorriso rispetto alle vicende del Druso. Immerso nelle sue assenze e nei dubbi che attanagliano la fase difensiva (quarta gara consecutiva con gol incassato) il Modena torna da Catanzaro conscio del fatto che il sesto posto è quanto di più dovrà tenersi stretto da qui alla fine, valorizzandone l’importanza una volta acquisito in maniera definitiva. La distanza dal quinto non cambia, e la notizia è ottima. Ma un pareggio del genere aiuta soprattutto a mantenere la Juve Stabia a distanza di sicurezza. Al “Ceravolo” si gioca sul filo dell’equilibrio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modena distratto, il Catanzaro ne approfitta. Ma Pedro Mendes trova il pari allo scadere

Modena troppo distratto e abulico: il Padova ne approfitta ed espugna il BragliaModena, 28 febbraio 2026 – Sarà pur vero che lo smoking a volte non sia l'abito adatto per un campionato con la serie B, ma se non lo si prova...

Montespertoli beffato. Il pari arriva allo scadereVIAREGGIO 2 MONTESPERTOLI 2 VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Danovaro, Sforzi (71’ Kthella), Videtta (93’ Belluomini), Bertacca, Kapieu, Ivani (79’...