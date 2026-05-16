A Modena, alcuni passanti sono intervenuti in pochi secondi per fermare un uomo a bordo di un’auto che, secondo le riprese delle telecamere di sorveglianza, ha attraversato la zona a traffico limitato zigzagando e invadendo il marciapiede, travolgendo dei pedoni. L’intervento immediato dei cittadini è avvenuto in appena 11 secondi dall’arrivo dell’auto, che è stata ripresa mentre si spostava lungo via Emilia. La scena è stata catturata dalle telecamere di controllo stradale posizionate sul percorso.

Le telecamere per il controllo stradale hanno ripreso da dietro l’arrivo dell’auto sulla via Emila, l’hanno mostrata zigzagare e andare sul marciapiede tranciando i pedoni nella Ztl. Un’altra telecamera ne ha ripreso l’azione dal davanti, in maniera drammaticamente cruenta, mostrando ancora meglio l’azione delittuosa che, attualmente, appare volontaria. Non sembra ci sia stato un errore, l’auto entra a tutta velocità nella via e accelera, colpisce i pedoni come fossero birilli, prima di fermare la sua corsa contro la vetrina di un negozio. E poi ci sono le immagini di un impavido passante, che faceva parte del gruppo che ha rincorso il conducente durante la sua fuga per tentare di fermarlo e impedirgli di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, così i passanti hanno fermato Samir El Koudiri in 11 secondi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Si attiva l’antiterrorismo di BolognaI pm del gruppo antiterrorismo della Dda di Bologna, coordinati dal procuratore capo Paolo Guido, stanno seguendo quanto avvenuto nel pomeriggio nel...

Leggi anche: Modena investe i passanti: fermato Salim El Koudri. Meloni: “Gravissimo, confido che responsabile risponda delle sue azioni”

Modena, così i passanti hanno fermato Samir El Koudiri in 11 secondiLe telecamere per il controllo stradale hanno ripreso da dietro l’arrivo dell’auto sulla via Emila, l’hanno mostrata zigzagare e andare sul marciapiede tranciando i pedoni nella Ztl. Un’altra ... ilgiornale.it

Modena, con l'auto falcia pedoni e poi accoltella i passanti: le foto5 di 14 foto Un 'auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feriti - RIPRODUZIONE RISERVATA 6 di 14 foto Un 'auto falcia una decina di pedoni a Modena, ci sono feriti - RIPRODUZIONE RISERVATA ... ansa.it