A Modena, un'auto ha attraversato la zona a traffico limitato zigzagando e invadendo il marciapiede, travolgendo alcuni pedoni. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato il veicolo arrivare da dietro, mentre si spostava sulla via Emilia, e poi hanno ripreso il momento in cui ha investito le persone. In quell’istante, alcuni passanti sono intervenuti prontamente e sono riusciti a bloccare il conducente, un uomo di nome Samir El Koudiri, in soli 11 secondi.

Le telecamere per il controllo stradale hanno ripreso da dietro l’arrivo dell’auto sulla via Emila, l’hanno mostrata zigzagare e andare sul marciapiede tranciando i pedoni nella Ztl. Un’altra telecamera ne ha ripreso l’azione dal davanti, in maniera drammaticamente cruenta, mostrando ancora meglio l’azione delittuosa che, attualmente, appare volontaria. Non sembra ci sia stato un errore, l’auto entra a tutta velocità nella via e accelera, colpisce i pedoni come fossero birilli, prima di fermare la sua corsa contro la vetrina di un negozio. E poi ci sono le immagini di un impavido passante, che faceva parte del gruppo che ha rincorso il conducente durante la sua fuga per tentare di fermarlo e impedirgli di far perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Modena, così i passanti hanno bloccato Samir El Koudiri in 11 secondi

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