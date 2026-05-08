Potenza arrestato aggressore nel centro storico | fermato dopo l’assalto

Un uomo è stato arrestato nel centro storico di Potenza dopo aver compiuto un’aggressione. L’intervento della polizia è avvenuto poco dopo le chiamate di aiuto da parte dei passanti. L’aggressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sul posto dagli agenti mentre tentava di allontanarsi. Sono ancora in corso verifiche per chiarire i dettagli dell’incidente e le circostanze dell’aggressione.

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? Domande chiave Come ha fatto l'agente a fermare l'aggressione nel centro storico?. Perché l'aggressore era già noto alle autorità di polizia?. Cosa è successo al secondo uomo fermato dai militari?. Quali misure ha disposto il magistrato contro l'indagato?.? In Breve Aggressore già colpito da provvedimento DACUR del Questore di Potenza.. Magistrato dispone divieto di dimora nel Comune di Potenza per l'indagato.. Secondo straniero senza documenti espulso verso il C.P.R. dopo controlli sanitari.. Verifiche mediche effettuate presso l'Ospedale San Carlo di Potenza.. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero nel centro storico di Potenza dopo una violenta aggressione a un giovane, mentre un secondo uomo senza documenti è stato espulso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza, arrestato aggressore nel centro storico: fermato dopo l’assalto Notizie correlate Leggi anche: Un altro pusher arrestato nel centro storico Spacciava nel centro storico ed era latitante: arrestatoUn altro arresto per spaccio nel centro storico, questa volta in manette è finito un latitante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Coltello contro gli agenti sul treno in corsa; Caccia al latitante | i Carabinieri lo bloccano a Foggia. Aggressione nel centro di Potenza, arrestato un uomo già colpito da DACURPOTENZA - Momenti di tensione nei giorni scorsi nel centro di Potenza, dove un giovane è stato aggredito da un cittadino straniero già destinatario di un prov ... ivl24.it Violenta aggressione ai danni di un giovane, arrestato un uomo a Potenza. Un altro soggetto scoperto irregolare, espulsoNell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Potenza, con particolare attenzione alle aree del centro storico, la Polizia di Stato ha portato ... melandronews.it Il Ponte Musmeci, situato a Potenza, è un capolavoro di architettura contemporanea realizzato alla fine degli anni Sessanta dall’ingegnere Sergio Musmeci. È molto più di un semplice ponte: la sua struttura scultorea, priva di pilastri, si basa su onde di cement - facebook.com facebook