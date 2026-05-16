Un incidente nel centro di Modena ha coinvolto un'auto che ha travolto un gruppo di passanti, ferendone almeno sette. La vettura, arrivata a forte velocità, si è schiantata contro il marciapiede, coinvolgendo diverse persone. Dopo aver tentato di aggredire altri individui con un coltello, un uomo di 31 anni di origini nordafricane è stato fermato da un passante e successivamente arrestato dalle forze dell'ordine. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto verifica.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, a Modena un'auto — una Citroen C3 proveniente da Largo Garibaldi — è piombata a forte velocità sulla folla in via Emilia centro, travolgendo una decina di pedoni. L'impatto, avvenuto in una zona solitamente molto affollata durante il fine settimana, si è concluso con lo schianto del veicolo contro la vetrina di un negozio, lasciando a terra numerosi feriti. Il bilancio provvisorio è drammatico: sette i feriti accertati, di cui due in condizioni disperate; tra loro una donna che, secondo le prime drammatiche testimonianze, avrebbe subito la mutilazione degli arti inferiori. "Abbiamo visto le persone volare", hanno raccontato terrorizzati i testimoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modena, auto travolge i passanti. Almeno 7 feriti, attentatore placcato da un uomo e arrestato

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