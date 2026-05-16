A Modena un'auto ha investito diversi pedoni nel centro città, coinvolgendo almeno sette persone. Quattro di loro si trovano in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno bloccato un uomo coinvolto nell'incidente. L'episodio si è verificato durante le ore diurne, e gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze e i rilievi per chiarire le dinamiche. La polizia ha avviato le procedure di accertamento per capire le responsabilità.

Modena, 16 mag. (Adnkronos) - Un'auto ha falciato alcuni pedoni in centro a Modena. Sono almeno 7 le persone investite: di queste, 4 sono gravi. Un uomo di 31 anni, che era alla guida del veicolo, italiano di origine marocchina, è stato bloccato dalla Polizia. Il 31enne - a quanto si apprende incensurato, nato in provincia di Bergamo ma residente in provincia di Modena - è ora in questura sotto interrogatorio. L'uomo è stato bloccato dopo essere sceso dalla macchina con in mano un coltello. Due dei quattro feriti gravi sono stati trasportati in elicottero a Bologna. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, auto falcia pedoni: 4 feriti gravi. Bloccato un uomo

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Auto falcia pedoni a Modena: ci sono feriti gravi

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