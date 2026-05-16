Un incidente si è verificato nel centro storico di Modena quando un’auto, percorrendo a velocità elevata, ha investito una decina di pedoni. L’incidente è avvenuto all’interno della Ztl e ha causato ferite gravi a diverse persone. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il conducente dell’auto è stato fermato dalle autorità poco dopo l’accaduto.

Un’auto ad alta velocità si è abbattuta questo pomeriggio a Modena, all’interno della Ztl del centro storico, falciando una decina di persone. Quattro sarebbero in gravi condizioni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Fermato il conducente, si tratterebbe di un italiano di seconda generazione di circa 30 anni che vive nel Modenese. Avrebbe agito “per rancore perché si sentiva bullizzato”, secondo le prime ricostruzioni. Esclusa la pista del terrorismo. Dopo l’investimento, si è allontanato a piedi e durante la fuga ha estratto un coltello, colpendo un passante che tentava di bloccarlo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Modena, auto falcia pedoni: ci sono feriti gravi. Fermato il conducente

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Auto falcia pedoni a Modena: ci sono due feriti gravi Fermato il trentenne al volante

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