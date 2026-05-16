Auto falcia pedoni a Modena | ci sono feriti gravi | Fermato il giovane al volante

A Modena, una vettura ha falciato una decina di pedoni, provocando diversi feriti gravi. L'incidente si è verificato in centro città, quando il veicolo ha travolto le persone presenti sulla strada. Dopo aver investito i pedoni, l'auto si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane, è stato fermato poco dopo dai carabinieri sul luogo dell'incidente. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, almeno due in modo grave. E' successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la corda contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di seconda generazione, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano.,, Nel pomeriggio, in... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ultimora: Modena, auto falcia una decina di pedoni. Ci sono feriti gravi, una donna perde le gambe

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