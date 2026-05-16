A Modena, una vettura ha investito circa dieci pedoni, causando ferite gravi ad alcuni di loro. L’incidente si è verificato in una zona centrale, dove la macchina ha proseguito la corsa finendo contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un uomo di 30 anni, è stato fermato sul posto dalle forze dell’ordine. La polizia sta attualmente indagando sulle cause dell’accaduto e sui dettagli del sinistro.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: almeno due sarebbero in grave condizioni, come riferisce il sindaco Massimo Mezzetti. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente - un "nordafricano di circa 30 anni" - è rimasto a sua volta ferito nell'impatto: si è allontanato a piedi dopo l'incidente, e durante la fuga avrebbe accoltellato un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine all'incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il trentenne al volante

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Modena, falcia passanti con l'auto poi tenta la fuga a piedi, fermato un 30enne

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