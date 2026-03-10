Alla Paris Fashion Week, Irina Shayk ha aperto la sfilata di Junya Watanabe indossando un abito futurista realizzato con materiali di scarto, creando un look teatrale e innovativo. La passerella dello stilista giapponese ha presentato una collezione chiamata The Art of Assemblage Couture, in cui ha combinato diversi materiali per dare vita a una narrazione visiva forte e originale.

Sulla passerella di Junya Watanabe a Parigi, la moda ha incontrato teatro, musica e scultura. Con The Art of Assemblage Couture, lo stilista giapponese ha trasformato materiali disparati in una narrazione visiva potente. Forme nate dall' istinto creativo, libere dalle regole tradizionali della sartoria. I suoi abiti parlano di collisioni, contrasti e armonia tra caos e controllo. La regina della passerella, Irina Shayk, ha aperto la sfilata con la sua armatura futurista fatta di guanti e peluche. Un abito da guerriera moderna, potente e teatrale, perfetto per raccontare il mondo visionario dello stilista.

© Iodonna.it - Alla Paris Fashion Week, Irina Shayk trasforma materiali di scarto in alta moda, aprendo la sfilata di Junya Watanabe con un look futurista e teatrale

