moda sale il sipario sulla paris fashion week

La Paris Fashion Week sta per aprire i battenti con numerosi designer e aziende di moda che presentano le loro collezioni. La manifestazione si svolge nel capoluogo francese, coinvolgendo sfilate, presentazioni e eventi collegati. Gli operatori del settore sono già sul posto, pronti a seguire le anteprime di questa importante settimana dedicata alla moda.

Sono un centinaio gli appuntamenti in calendario: da non perdere l’esordio di Antonin Tron da Balmain e l’ultima sfilata di Alaïa con Pieter Mulier. Sarà la stagione delle conferme o delle smentite? È quanto si chiedono gli addetti ai lavori in trasferta a Parigi per la nuova edizione della Paris Fashion Week. Fino al 10 marzo i riflettori saranno tutti per le collezioni di moda e accessori per il prossimo inverno di un centinaio di maison, tra questi un unico debutto e un adieu. C’è, infatti, grande attesa per mercoledì 3 marzo, quando a distanza di poche ore saranno svelate, da un lato, la prima collezione di Antonin Tron, che ha sostituito Olivier Rousteing alla guida creativa Balmain; dall’altro, l’ultima di Pieter Mulier che lascia Alaïa per prendere le redini di Versace dopo l’acquisizione da parte del Gruppo Prada. 🔗 Leggi su Panorama.it

