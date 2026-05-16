Il MOC Festival 2026 sta per arrivare, portando con sé un ricco programma di eventi che coinvolge gli spazi di Metropolis Officina Culturale. Durante la manifestazione si svolgeranno performance live notturne e cineconcert, con artisti e musicisti che si alterneranno sul palco. L’obiettivo è creare un punto di incontro tra diverse forme di espressione artistica, offrendo agli spettatori un'occasione di confronto e scoperta. La manifestazione si svolge nel cuore di un luogo dedicato all’arte e alla cultura.

Tempo di MOC Festival 2026, l’evento che anima gli spazi di MOC – Metropolis Officina Culturale trasformandoli in un crocevia di incontri, linguaggi e sperimentazioni artistiche. Due gli appuntamenti in calendario tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Si parte da oggi alle ore 17, con il ritorno di MOC Night Live: una rilettura originale e coinvolgente del celebre Saturday Night Live, il cult televisivo statunitense in onda sulla NBC. Un format dinamico che mescola interviste, musica dal vivo e performance, ospitando protagonisti provenienti da mondi artistici e culturali differenti. A guidare la serata sarà Andrea Bardazzi che dialogherà con Francesco Cortoni e Francesco Bruschettini, accompagnato dalle sonorità live della band Riviera Paradise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moc Festival ’26. Dalla notte live al cineconcert

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