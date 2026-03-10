Moc Festival ’26 Venti spettacoli al via da sabato

Dal prossimo sabato prenderanno il via venti spettacoli presso il Moc Festival ’26, un evento che riunisce musica, teatro, cinema e televisione. Si tratta di un appuntamento dedicato alla comunità, offrendo uno spazio di incontro e partecipazione per gli appassionati di diverse forme artistiche. L’evento si svolge con l’obiettivo di promuovere la creatività attraverso un ricco calendario di spettacoli.

Musica, teatro, cinema, televisione. Un luogo di ritrovo per la comunità, all’insegna di creatività e partecipazione. Tutto questo (e molto di più) è MOC Festival, che trasforma lo spazio MOC (Metropolis Officina Culturale, in via Nicola Barbantini, 4547) in un luogo di incontro, contaminazione e cultura. Tutti gli appuntamenti saranno infatti ospitati proprio nello spazioteatro gestito da 9 Muse, società lucchese che della promozione culturale ha fatto una bandiera. Sul palco si alterneranno personaggi noti, autorevoli voci della cultura a livello nazionale e giovani emergenti. Il festival, alla sua seconda edizione, prenderà il via sabato 14 marzo per proseguire fino alla fine di maggio, per un totale di venti eventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

