Mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità | accolte 21 domande di contributo nel Distretto di Riccione

Nel Distretto di Riccione sono state accolte 21 domande di contributo per migliorare la mobilità casa-lavoro di persone con disabilità. L’obiettivo è favorire l’autonomia degli individui e sostenere il loro diritto di spostarsi per motivi lavorativi. Le richieste riguardano interventi e servizi destinati a facilitare gli spostamenti quotidiani di chi affronta difficoltà motorie o di altro tipo. La misura si inserisce in un piano più ampio di sostegno alle persone con disabilità nel contesto lavorativo.

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