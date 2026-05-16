Mobilità casa-lavoro per lavoratori con disabilità | accolte 21 domande di contributo nel Distretto di Riccione

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Distretto di Riccione sono state accolte 21 domande di contributo per migliorare la mobilità casa-lavoro di persone con disabilità. L’obiettivo è favorire l’autonomia degli individui e sostenere il loro diritto di spostarsi per motivi lavorativi. Le richieste riguardano interventi e servizi destinati a facilitare gli spostamenti quotidiani di chi affronta difficoltà motorie o di altro tipo. La misura si inserisce in un piano più ampio di sostegno alle persone con disabilità nel contesto lavorativo.

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Favorire l’autonomia e sostenere il diritto al lavoro alle persone con disabilità negli spostamenti casa-lavoro. È questo l’obiettivo del bando promosso dal Distretto socio-sanitario di Riccione che, chiuso lo scorso 10 aprile, ha accolto tutte le 21 domande di contributo ammissibili pervenute da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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