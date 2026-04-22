Centri estivi 2026 | al via le domande di adesione per i gestori nei comuni del Distretto di Riccione
Sono aperte le procedure per la presentazione delle domande di adesione per i gestori interessati a organizzare i centri estivi nel 2026 nei comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione. Le amministrazioni comunali hanno avviato le pratiche per la gestione delle attività estive rivolte ai minori, in vista della prossima stagione. Le richieste devono essere presentate secondo le modalità definite dalle rispettive amministrazioni comunali.
Al via nei comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione le procedure per l’organizzazione dei centri estivi 2026. Il Comune di Riccione, in qualità di ente capofila, ha pubblicato l’avviso rivolto ai gestori dei centri estivi interessati ad aderire al progetto regionale che punta a sostenere.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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