È stato aperto il bando per il contributo una tantum destinato al servizio autonomo di trasporto scolastico di alunni con disabilità nel Comune di Benevento. Le domande possono essere presentate da oggi e fino a una data stabilita, con l’obiettivo di sostenere economicamente le famiglie che usufruiscono di questo servizio. L’iniziativa è gestita dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Benevento, Carmen Coppola, rende noto che è pubblicato all’albo pretorio del portale istituzionale dell’Ente, l’avviso pubblico per ottenere il contributo, una tantum, a titolo di ristoro, per il servizio, in forma autonoma, del trasporto scolastico di alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado (20252026). L’avviso, che è rinvenibile in forma integrale al seguente link https:albo.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=76196 prescrive che il contributo economico è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Benevento, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) e che siano in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Contributo una tantum per il Servizio autonomo di trasporto scolastico di alunni con disabilità: via alle domande

Articoli correlati

Il collaboratore scolastico e l’operatore scolastico: Guida + Scheda rilevazione competenze + Bozza per incarico specifico per assistenza ad alunni con disabilitàIl CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 1812024, settore Scuola, ha ridisegnato tutti i profili professionali del personale ATA introducendone...

Una raccolta di contenuti su Contributo una tantum per il Servizio...

Temi più discussi: Bonus bollette, Arera accelera sul contributo una tantum: cosa sapere; Bonus da 115 euro in bolletta: chi lo riceve e quando arriva - CAF - EPAS; Bonus ISEE 2026, ecco 5 contributi che quasi nessuno conosce e richiede: stai perdendo 2.000 euro all'anno senza saperlo; Bonus bollette 2026: 115 euro in arrivo in bolletta.

Enpaf. Via libera al contributo una tantum per liberi professionisti e rurali. Due commissioni per elaborare la proposta di riformaAll'elaborazione di un proposta di riforma decisa dal Consiglio nazionale, collaborerà anche Alberto Brambilla, già sottosegretario al Lavoro ed esperto di previdenza. Intanto, il CdA ha dato il via ... quotidianosanita.it

Bonus bollette, Arera accelera sul contributo una tantum: cosa sapereDefiniti i destinatari e le modalità di erogazione dell’aiuto straordinario da 115 euro previsto per il 2026. Il beneficio sarà riconosciuto in automatico ai clienti domestici già ammessi al bonus soc ... msn.com

È stato acquistato grazie al contributo del nido La Mucca Macchiata e dell’Associazione Viamaestra CCN.... - facebook.com facebook

C'è stato anche il contributo di una segretaria di uno studio notarile catanese che ha suggerito la modalità più agevole per perfezionare l’azione criminosa x.com